Ina Mikkola nousi julkisuuteen porno-ohjelmallaan – nyt edessä on uusi aluevaltaus: uutuussarjassa kootaan nörttiarmeija ja perehdytään ”taikasieniin”

Onko vapaaehtoinen nörttiarmeija maapuolustuksen tulevaisuus? Kuinka psykedeelejä pitää annostella kehittääkseen itseään työelämässä? Millaisia radikaaleja keinoja tarvitaan, kun taistellaan luonnon puolesta?Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saadaan vastauksia maanantaista lähtien, kun Ina Mikkolan https://www.is.fi/haku/?query=ina+mikkolan toimittama kuusiosainen tv-sarja Ina <3 Suomi alkaa Subilla.Mikkola tunnetaan parhaiten Ina <3 porno -sarjasta, jossa hän matkusti ympäri maailmaa tutkien mistä porno tulee, minkälaista pornoa tehdään sekä ketkä sitä tuottavat ja miksi.– Ina sydän pornossa käsittelin globaaleja teemoja pornon kautta. Sen jälkeen ajattelin, että nyt olisi kiva tehdä ohjelma Suomesta ja ihan jostain muusta aiheesta, Ina kertoo IS:lle.– Matkustelun inspiroimana alkaa usein nousta erilaisia teemoja mieleen. Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa ja se muutos on kattoteemana uudelle sarjalle.Ensimmäisessä jaksossa Ina kokoaa yksityisen nörttiarmeijan. Luvassa on myös historiallinen hetki, kun ohjelmassa nähdään ensimmäinen suomalaisen kybersotilaan tv-haastattelu koskaan.– Ensimmäisessä jaksossa mietitään just tätä, että miten pelottavan helposti nörttivoimin voi laittaa valtion matalaksi. Pohdimme myös paljon sitä, miten puolustusvoimia tulisi kehittää tässä suhteessa. Miltäpä kuulostaisi vaikka kaikille sukupuolille tarkoitettu kyberarmeija? Ina pohtii.Toisessa jaksossa yrittäjä paljastaa Inalle, kuinka hän mikroannostelee psykedeelejä kehittääkseen itseään työelämässä. Hortonin syndroomasta eli itsemurhapäänsärystä kärsivä puolestaan parantaa kipujaan “taikasienillä”, joita hän kerää laittomasti Suomen metsistä.– Suhtautuminen psykedeeleihin ja kannabikseen on muuttunut maailmalla radikaalisti. Huumekeskustelun ydinongelma on, että niistä puhutaan helposti vain negaation kautta. Huumeisiin liittyy paljon harhaluuloja ja väärää tietoa, Ina sanoo.– Toinen juttu on, että kaikki aineet niputetaan saman katon alle. Se on yhtä hölmöä kuin väittää, että olut ja kova viina ovat sama asia. Jakso saa varmaan aikaan tunnereaktioita, koska siinä pohditaan myös hyötynäkökulmaa ja vastuullista käyttöä.Kolmannessa jaksossa pohditaan, miten Suomi toimisi, jos se toimisi kuten luonto: yhtä tehokkaasti ja kestävästi.– Kävin ihan kansalaistottelemattomuuskoulutuksessa. Siellä oli tosi tavallisia suomalaisia, jotka ovat huolissaan luonnosta. Haastattelen myös nuoria ilmastolakkolaisia ja jos heitä vertaa aikuisiin, niin ero on suuri. Nuoret eivät keuhkoa samalla tavalla, vaan miettivät asioita monelta kantilta ja ratkaisukeskeisesti. Ymmärretään, että luonto on kaikkien yhteinen ja tärkeä asia.Neljäs jakso keskittyy maahanmuuttoon. Miten muslimimilleniaalit muuttavat kuvaa suomalaisuudesta? Entä mikä auttaa pakolaisia kotiutumaan?Viidennessä jaksossa mietitään, miten ratkaista maailmaa ja Suomea uhkaava ruoantuotannon kriisi, jota tehomaatalous ja ilmastonmuutos vauhdittaa.Kuudes jakso keskittyy teknologiaan. Logistiikka-alan työntekijät pohtivat, voisiko robottidistributismin avulla vähentää työtä, mutta saada silti kunnon palkkaa.

Jos haluaisit välittää vain yhden viestin katsojille, mikä se voisi olla?

– Se, että jokainen tajuaisi, että me voimme luoda maailmasta sellaisen kuin haluamme. Mikään ei ole kiveen hakattua.