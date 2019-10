TV & elokuvat

Ylen Aamu-tv kokee totaalisen uudistuksen – ”Kaikki muuttuu lattiasta kattoon”

Yle tiedottaa, että TV1-kanavan pitkäaikainen aamuohjelma Aamu-tv uudistuu noin kolmen viikon kuluttua. Tiedotteen mukaan Aamu-tv:n nimi muuttuu, sen tapa käsitellä uutisia ja ajankohtaisia aiheita päivittyy ja sen studio saa kokonaan uuden ilmeen.Uudistettu aamuohjelma kantaa nimeä Ylen aamu. Muutos astuu voimaan 21. lokakuuta samalla, kun ohjelman visuaalinen ilme ja studio uudistuvat. Studiotekniikkaa päivitetään ja studio saa modernimman ilmeen.– Kyseessä on Aamu-tv:n historian suurin uudistus. Kaikki muuttuu lattiasta kattoon, myös tapa käsitellä uutisaiheita ja ohjelman rytmi. Mutta tuttu lämmin tunnelma ja pilke silmäkulmassa säilyy, vaikka ohjelma elää jatkossa entistä enemmän hetkessä, Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan lähetysten päällikkö Reeta Kivihalme https://www.is.fi/haku/?query=reeta+kivihalme kertoo Ylen tiedotteessa.Ylen mukaan tv-ruudussa nähdään jatkossakin aamuisin tuttuja kasvoja. Ylen aamun juontajapareina toimivat Tommy Fränti https://www.is.fi/haku/?query=tommy+franti ja Rosa Kettumäki https://www.is.fi/haku/?query=rosa+kettumaki sekä Milla Madetoja https://www.is.fi/haku/?query=milla+madetoja ja Nicklas Wancke https://www.is.fi/haku/?query=nicklas+wancke . Katsojien ilona nähdään myös Anna Lehmusvesi https://www.is.fi/haku/?query=anna+lehmusvesi Totti Toivonen https://www.is.fi/haku/?query=totti+toivonen ja Juha Hietanen https://www.is.fi/haku/?query=juha+hietanen – Ihmisillä on kasvava tarve saada tuoreimmat uutiset heti herättyään, ja tähän tarpeeseen me vastaamme nyt vieläkin paremmin. Puhumme ajankohtaisista ja mielenkiintoisista aiheista, on sen takana sitten kova uutinen tai ihmisiä juuri sillä hetkellä koskettava ilmiö”, kertoo Tommy Fränti.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaista uutispakettia aamuisin tv:n lisäksi myös netin puolella. Ylen aamu nähdään siis myös Yle Areenassa.Ylen tiedotteen mukaan uudistusta tehdessä on otettu huomioon katsojien palaute. Mukana pysyvät siksi suosituimmat viikoittaiset vakio-osuudet. Niiden lähetysaikaa on kuitenkin aikaistettu tunnilla katsojapalautteen perusteella.Ylen aamu 21. lokakuuta alkaen TV1 ja Yle Areena arkisin klo 6.25–9.30.