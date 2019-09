”Pikku narraus” koitui Kimmon kohtaloksi Selviytyjissä – paljasti kisan jälkeen, kuinka raastavaa kulissien ylläpitäminen oli

TV & elokuvat

”Pikku narraus” koitui Kimmon kohtaloksi Selviytyjissä – paljasti kisan jälkeen, kuinka raastavaa kulissien yl

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Selviytyjät Suomi -kisa päättyi sunnuntaina siihen, kun Kuwago-heimo joutui astelemaan heimoneuvostoon ja äänestämään yhden kilpailijan ulos heimostaan.Kimmolle pudotus ei tullut yllätyksenä, mutta silti kisan jättäminen tuntui haikealta.– Fiilikset on haikean surulliset, mutta toisaalta myös helpottuneet. Pelikentälle jätin kaikkeni. Henkiset voimavarat alkoi olla aika finaalissa, hän sanoo Selviytyjät Suomi Extrassa.– Sen henkisen väsymyksen kyllä näki minusta. Mun liittolaiset ajatteli heimon parasta. Ne näki, että Kimmo-papalla on vähän vaikeeta.Kimmo näkee resortissa videolta miten muut ovat antaneet äänensä, eikä hän kanna kaunaa. Koko heimo äänesti hänet yksimielisesti pois kisasta.– En todennäköisesti ihan se vahvin lenkki olisi ollut, hän myöntää.Selviytyjät Suomi Extrassa Kimmolla on selkeä näkemys siitä, mikä kisasta teki hänelle niin vaikean.– Korvien välille kävi se kuumuus ja todennäköisesti kehno nukkuminen. Yöllä helpotti kun lämpötila laski vähän, mutta yöt meni levottomasti. Ihminen kumminkin tarvitsee pitkää aikajänteistä unta. Se nukkuminen oli pätkissä kuumuuden ja risahdusten takia, hän totesi.Kimmo sanoo pelinsä tyssänneen luultavasti siihen, että hän valehteli heimolleen. Kimmo oli valehdellut olevansa viisikymppinen, vaikka todellisuudessa hän on pian 60-vuotias.– Narrasin porukkaa siltä varalta, jos olisi jotain ikärasismia. Se oli yksi virheeni tämä pikku narraus. Henkisesti oli yllättävän raskasta elää valheessa. Aina piti miettiä, ettet puhu ristiin, ettet paljastu. Se oli mun kohdalta iso moka, hän myöntää.Ohjelmassa Kimmo toteaa kisasta toipumisen olleen henkisesti hyvin raskasta. Hän pelkäsi tuottaneensa pettymyksen läheisilleen, jotka kannustivat häntä alusta asti.– Henkinen toipuminen kesti yllättävän pitkään. Se mikä siitä teki vaikeaa, on se, että kun tuli Suomeen ja näki kavereita, ja he taputteli olalle, että hyvä Kimmo, menet varmasti päätyyn saakka.– Kun itse tiesi, että matka katkesi lyhyempään kuin kaverit odotti. Tuli sellainen fiilis, että jumalauta, olen pettänyt nää kaverit. Se ettei ole täyttänyt heidän odotuksiaan oli hiton vaikeaa, hän sanoo.– Pääsin siitä ylitse kun suostuin ymmärtämään, että ketä varten siellä olin. Kun sen omaksuin, niin pystyi keskittymään kisan hyviin asioihin.