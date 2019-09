VilleGalle saapui Tanssii tähtien kanssa -yleisöön – istahti Veronica Verhon äidin viereen

Nämä tanssit ensimmäisessä TTK-lähetyksessä nähdään

Laura Lepistö & Marko Keränen – Cha cha: Bei mir bist du Schon (Robin McKelle)



Christoffer Strandberg & Jutta Helenius – Cha cha: Little Party (Never Killed Nobody) (Fergie)



Mikael Jungner ja Janica Saarni – Jive: I’m Still Standing (Taron Egerton; orig. Elton John)



Veronica Verho & Jani Rasimus – Valssi: Kulkurin iltatähti (Tapio Rautavaara)



Timo Lavikainen & Kia Lehmuskoski – Tango: L’ètè Indien (Quadro Nuevo)



Eini & Sami Helenius – Valssi: The Last Walz (Engelbert Humperdinck)



Jannika B & Aleksi Seppänen – Jive: Umbrella (The Baseballs)



Olli Herman & Katri Mäkinen – Valssi: Say Something (A Great Big World, Christina Aguilera)



Mika Poutala & Ansku Bergström – Tango: Sateen tango (Reijo Taipale)



Meeri Koutaniemi & Matti Puro – Cha cha: Down in Mexico (The Coasters)