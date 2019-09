Uutuuselokuva haastaa miettimään: onko häirintä arkea ja tottumiskysymys? – ”Projektilla on täydellinen ajoitus”

TV & elokuvat

Uutuuselokuva haastaa miettimään: onko häirintä arkea ja tottumiskysymys? – "Projektilla on täydellinen ajoitu

Nuori

Elokuva menee vähän ihon alle sen takia, koska samalla tulee käsitelleeksi asioita, joita on ehkä työntänyt pois. ’En voi muuttaa tätä, siispä siedän sitä’ -tyyppisiä arkisia tilanteita.

On kiinnostavaa, miten elokuva tuntuu ihmisistä voimakkaalta, koska lähdimme siitä, ettei meidän tarvitse näyttää seksuaalista väkivaltaa tai tehdä tätä rankan kuvaston kautta.

