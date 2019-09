Tänään tv:ssä: Uutuusdokumentti paljastaa John Lennonin valtavan epävarmuuden – Yoko Ono luovutti ennennäkemättömän materiaalin julkaistavaksi

TV & elokuvat

Tänään tv:ssä: Uutuusdokumentti paljastaa John Lennonin valtavan epävarmuuden – Yoko Ono luovutti ennennäkemät

Yle esittää lauantai-iltana Above Us Only Sky -dokumentin, joka seuraa John Lennonin ja Yoko Onon legendaarisen Imagine-levyn syntyprosessia.

Nykyään ei ole erikoista, että ihmisen vessassa käyntiä ja teen juontia kuvataan. Vuonna 1971 se oli kyllä erittäin outoa. Mutta kyseessä olikin Yoko Onon https://www.is.fi/haku/?query=yoko+onon idea, ja kohteena oli John Lennon https://www.is.fi/haku/?query=john+lennon Ono halusi kuvausryhmän paikalle, kun pari teki Tittenhurstin kartanolla Lennonin uutta levyä Imagine. Mukana pyörii aika liuta muusikoita, valokuvaajia, kavereita ja erilaisia avustajia.Nyt Ono on luovuttanut ennennäkemättömiä pätkiä kuvatusta materiaalista dokumenttiohjaaja Michael Epsteinille https://www.is.fi/haku/?query=michael+epsteinille . Niiden ympärille rakentuu dokumentti Above Us Only Sky (2018).Epstein on aiemmin dokumentoinut samaa aihepiiriä dokumentissa Lennon NYC (2010), joka kertoo Lennonin vuosista USA:ssa Beatlesin hajoamisen jälkeen.