Elokuvatuottaja Markus Selinin ura on täynnä ällistyttäviä käänteitä ja välillä kaikki mureni palasiksi – kolme karvasta epäonnistumista veti maton alta

istuu ravintolan perällä Helsingin Bulevardilla. Elokuvatuottaja näprää – kuinkas muutenkaan – matkapuhelintaan. Edessä on tuttu harmaa juoma, lonkero.Mies vinkkaa pöytäänsä. Tilaa poronkäristystä, jonka ainesosat hän tuntuu tietävän nopeammin kuin tarjoilija: Myrttisen kurkkuja ja puikulaperunoita Sodankylästä.Syy tapaamiseen ei ole tällä kertaa uusi elokuva, vaan painotuore kirja. Toimittaja Veli-Pekka Lehtosen https://www.is.fi/haku/?query=veli-pekka+lehtosen kirjoittama elämäkerta Markus Selin – Perustuu tositapahtumiin (Tammi) julkaistaan tänään torstaina.– Kirja sisältää hajanaisia tuntemuksia ja kokemuksia elämäni varrelta sillä periaatteella, että pysytään totuudessa, Selin itse kuvailee kirjan sisältöä.Selin ei tapansa mukaan miettinyt turhia, kun kirjaprojektia ehdotettiin hänelle.– Tammi kysyi VP:ltä ja VP soitti mulle, että kiinnostaako? Mietin asiaa yön yli ja sanoin, että miksikäs ei.Lehtonen ja Selin tekivät kirjaa puolitoista vuotta. Miehet tapasivat lukuisia kertoja – milloin ravintolassa, milloin Selinin kotona, joskus jopa toimistolla.Kirja on loistava suoritus Seliniltä, joka väittää, ettei muista mitään.– En mä muista yhtään päivämäärää. Sanoin, että soita kavereille, ne muistaa, tuottaja hymähtää.Lehtonen sai kirjan kanssa vapaat kädet. Vain Selinin parisuhde-elämä rajattiin pois.– Ei ole mikään kiiltokuvakirja. Ne ihmiset, jotka eivät mua tunne ajattelevat, että onpas sitä dokailtu ja tehty jäyniä, mutta niin on tapahtunut. Ei me ryhdytty sensuroimaan mitään. Kaveritkin saivat kertoa, mitä halusivat. Ainoa, mikä ei kuulu kirjaan, ovat ihmissuhteeni.maalaa kuvan ahkerasta miehestä, joka ottaa isojakin riskejä työssään. Yksi virke kertoo paljon. Siinä Selin toteaa lähes fatalistisesti: yksi omaisuus meni, tehdään toinen.– No, mä olen ollut onnekas, että niin on tapahtunut. Turha niihin vaikeisiin hetkiin on jäädä makoilemaan. Joskus on huonoa tuuria, joskus huonoa osaamista. Ei niille voi mitään.Selin on iso työllistäjä ja elokuvan onnistumisen lisäksi vastuu muiden ihmisten toimeentulosta painaa herran hartioita.– Kyllä mulla kuuppa sen kestää. Niin monta onnistumista ja epäonnistumista on takana. Mutta aina kun on käynyt ohraisesti, olen pystynyt auttamaan omia ihmisiäni urallaan eteenpäin. Se on olennainen osa mun vastuunkantoa: se mihin ihmiset menevät jos multa työt loppuvat.Selinistä sanotaankin, että hän on hyvä ihmistuntija ja osaa kerätä ympärilleen parhaat voimat. Hänellä on yksi työkalu ylitse muiden, kun pitää testata uusia naamoja: alkoholi.– Elokuva-ala on vaistolaji. Ei siihen ole oppikirjaa. Mulla on tämä, ei niin salainen systeemi, että juodaan ilta viinaa ja katsotaan aamuyön tunteina, mitä sieltä löytyy. Joku tulee aggressiiviseksi, joku muuttuu vastenmieliseksi. Jokaisella ihmisellä on piirteitä, jotka kyttää pinnan alla tullakseen esiin. Alkoholin avulla he kertovat, mitä oikeasti ajattelevat.Kirjasta käy ilmi, että Selin itse on oikea jekkumaisteri, varsinkin jos otsalohkon takana kuumottaa muutama lonkero.– Niitä jäyniä tehdään paljon. Tussaamista tapahtuu edelleen.Tussaamista? Kyllä vain. Se poloinen, joka sammuu väärään paikkaan saa huomata aamulla, että koko naama on sutattu mustalla tussilla täyteen poikamaista huumoria.– Se on ihan must. Pahin on, kun tussataan korvakäytävät syvältä. V***u, sitä on vaikea pestä pois. Tätä ei kirjassa kerrota, mutta Pepsodentilla tussi lähtee parhaiten, Selin nauraa.pitkästä ilosta, sanoo vanha kansa. Pettymyksiä, niitä on Selinin uralle mahtunut. Kaksi nousee ylitse muiden.– Pettymys lähtee oikeastaan omasta riittämättömyydestä. Siitä kun ei ole onnistunut. Mannerheim-elokuva jäi lähtökuoppiin. Siitä tuli mulle lopulta ihan pakkomielle. Lordi-leffa oli taas iso virhearvio.Leffojen lisäksi Selin harmittelee 1990-luvun alkupuolella nurin mennyttä Planet Fun Fun -sisähuvipuistoa.– Silloin tuli pankkikriisi ja kaadettiin järjetön määrä firmoja. Pankkien tekemät virheet annettiin anteeksi. Kun tuli moka, valtio kuittasi. Hienoa hommaa, Selin puhisee vielä 25 vuotta myöhemminkin.– Fun Funiin oli luottoa. Sehän oli kaikkien aktiviteettipuistojen isoisä.Nykyisin Selin varoo vauhtisokeutta bisneksissään tekemällä demokraattisia päätöksi. Leffaa ei tehdä, jos useampi tuottaja ei näytä hankkeelle vihreää valoa.– Isoin floppi syntyy silloin kun yksi ihminen saa liikaa valtaa. Sillä tavalla on monta isoa ohjaajaa ja näyttelijää tullut alas. Yhden miehen show’ssa ajaudutaan helposti harhateille.täyttää pian 60 vuotta. Mies vakuuttaa mukautuneensa ikäänsä. Eläkkeelle hän ei kuitenkaan aio jäädä.– Mitä mä silloin tekisin? mies parahtaa.– Bingoa pelaan jo nyt, vaikka en ole edes eläkkeellä.Niin, ne pelit. Niillähän Selin uransa aloitti. Toi Suomeen Nintendoa ja Segaa. Nakutti itsekin tuntikaupalla omia laitteitaan.– Enää en jaksa niitä pelata, mutta Yatzya mä pelaan koko ajan. Hauska peli, siihen ei kyllästy.Pelejä, leffoja, bilettämistä. On pakko tietää, kuinka Selin ehtii tehdä kaikkea?

– Ennen nukuin alle kuusi tuntia yössä, mutta nykyisin kahdeksan tuntia. Otan siihen oikein aikaa. Ennen oli dokannut aamuun asti, niin ei muuta kuin suihkuun, joi lonkeron ja lähti palaveriin. Enää älli ei toimi samalla tavalla, joten moinen ei tänä päivänä tulee kuuloonkaan.Kun projektipalloja on paljon ilmassa, keskittymiskyky on kovilla. Selin kertoo tarinan, kuinka kirjoittaa allakkaansa kaikki tärkeät menot, mutta nähdessään oravan ikkunasta unohtaakin saman tien, mitä oli juuri sopimassa.– Kyllä mä pystyn myös keskittymään ja olemaan jonkin asian kanssa pitkänkin aikaa. Tosin silloin on paha pysyä mukana, jos homma ei mene eteenpäin.listaa 43 elokuvaa, joissa Selin on ollut tuottajana ja 19 leffaa, joissa hän on ollut vastaavana tuottajana.

Onko mitään, mitä Selin ei osaa?