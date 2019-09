Ensitreffit alttarilla -Heidi romahtaa kameroiden edessä – yhteiselo alkaa itkuisissa merkeissä: ”Kuuluu epätoivoista”

TV & elokuvat

Ensitreffit alttarilla -Heidi romahtaa kameroiden edessä – yhteiselo alkaa itkuisissa merkeissä: ”Kuuluu epäto





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Ensitreffit alttarilla on edennyt siihen vaiheeseen, että kolmella tuoreella avioparilla on edessään muutto saman katon alle. Merkittävä elämänmuutos aiheuttaa monissa ristiriitaisia tunteita. Jaksossa nähdään suuria tunteita, kun muun muassa Heidi romahtaa täysin kameroiden edessä.Jaksossa nähdään kuinka Oskari muuttaa Heidin luo lähes välittömästi parin palattua häämatkaltaan Roomasta. Heidi ei kuitenkaan osaa nukkua aviomiehensä vieressä ja unettomuus saakin naisen tunteet nousemaan pintaan.– Tällä hetkellä kuuluu epätoivoista. Uupunutta ja onnetonta, Heidi itkee kameroiden edessä.– Mä oon aivan paniikissa. Sitten kun muutetaan oikeasti yhteen, että miten se nukkuminen menee, nainen murehtii tulevaa.Heidin äkillinen tunteenpurkaus saa kuitenkin ymmärrystä tämän tuoreelta aviomieheltä Oskarilta. Oskari kertoo ymmärtävänsä, että tilanne on stressaava ja kukin reagoi siihen omalla tavallaan.– Se tietysti kiristää hänen oloaan, jos ei nuku. Sillä on stressitasot aika hurjan korkealla. Ehkä karkeasti sanottuna tässä on puristettu viisi vuotta viiteen päivään, Oskari pohtii.Jaksossa Heidi kertoo olevansa ahdistunut kaikista odotuksista ja paineista, joita häneen ja hänen tuoreeseen avioliittoonsa kohdistuu. Nainen myös kokee, etteivät he Oskarin kanssa täysin ymmärrä toisiaan.– Mä koen omia ja ulkopuolisia odotuksia ja ehkä vähän paineita, jotka oon luonu varmastikin itse. Mä koen että me ollaan eri puolilla ja mä haluan päästä samalle puolelle, mutta keinot tuntuu olevan vähissä, Heidi avaa tuntemuksiaan.– Jos hän ei nää mitään tällastä ongelmaa, niin on vaikee käydä yksin ratkomaan sitä, nainen toteaa viitaten Oskariin.Jakson loppupuolella kuitenkin nähdään, että kaksikon yhteiselo alkaa hiljalleen asettua uomiinsa. Pariskunta juhlii yhdessä Heidin syntymäpäivää ja Oskari yllättää vaimonsa laittamalla ruokaa sekä ostamalla kukkia ja kuohuvaa.Heidi kertoo saaneensa vihdoin myös nukuttua.– Viime yö oli tosi hyvä. Ihan on uusi ihminen sen jälkeen, syntymäpäiväsankari nauraa.Espoolainen Heidi työskentelee kehitysvammaisten ohjaajana. Hän asuu mumminsa naapurissa ja viettää paljon aikaa tämän kanssa. Heidillä on laaja ystäväpiiri ja hän viettää paljon aikaa ystäviensä seurassa. Lisäksi hän tykkää käydä festareilla ja keikoilla, koska hän kokee saavansa energiaa ihmisten ilosta.Niin ikään espoolainen myyntijohtaja Oskari puolestaan on toivonut parisuhdetta ja perhettä jo kauan. Huumorintajuinen seuramies on kuitenkin keskittynyt enemmän uraan ja suorittamiseen, mutta haluaa nyt muuttaa tärkeysjärjestystään ja laittaa parisuhteen ykköseksi.Ensitreffit alttarilla Avalla tiistaisin kello 21.00.