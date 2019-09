TV & elokuvat

Emmyt jaossa ensi yönä – Game of Thrones rohmusi ennätysmäärän ehdokkuuksia

Tv-alan Oscarit jaetaan ensi yönä.

Tv-alan Emmy-palkinnot jaetaan Los Angelesissa ensi yönä Suomen aikaa.



Himoittuja Primetime Emmy -ehdokkuuksia on kerännyt eniten fantasiadraama Game of Thrones. Sarja rohmusi ennätykselliset 32 Emmy-ehdokkuutta.



Toiseksi eniten ehdokkuuksia on 1950-luvun koomikosta kertova The Marvelous Mrs. Maisel -sarjalla, joka keräsi 20 ehdokkuutta.



Emmy-palkintoja jaetaan monissa eri kategorioissa pitkin vuotta. Ylen Luottomies-komediasarja on ehdolla kansainvälisessä Emmy-gaalassa. Kansainväliset Emmy-palkinnot jaetaan 25. marraskuuta.