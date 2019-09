Hypnoottinen jännitysdraama onnellisuudesta sai vaikutteita tieteiskauhusta –”Tarvitsen näyttelijöitä, joilla on voimaa kestää se, että olen kontrollifriikki”

TV & elokuvat

Hypnoottinen jännitysdraama onnellisuudesta sai vaikutteita tieteiskauhusta –”Tarvitsen näyttelijöitä, joilla

Naisen tuima

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Yksi tarinan





Innoituksena





Ohjaaja vertaa