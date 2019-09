TV & elokuvat

Näyttelijä Matti Ristinen hyppäsi uutuus­elokuvassa iskelmätähti Kari Tapion saappaisiin – valmistautui vuosia

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kari









Kun





Iskelmälegendan





Elokuvan