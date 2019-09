Hälyttävä tilanne Selviytyjissä: yksi kilpailijoista tuupertuu maahan – lääkintätiimi rynnistää paikalle, pian apua tarvitsevat myös muut

TV & elokuvat

Hälyttävä tilanne Selviytyjissä: yksi kilpailijoista tuupertuu maahan – lääkintätiimi rynnistää paikalle, pian

Älä katso artikkelia pidemmälle, jos et halua nähdä juonipaljastuksia!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso hurja tilanne artikkelin videolta!