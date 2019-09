Satu Silvo kertoo tv:ssä, miten Jouko Turkan rajut metodit ajoivat hänet itsetuhoisuuden partaalle: ”Ajattelin joka päivä, että mun pitää kuolla”

TV & elokuvat

Satu Silvo kertoo tv:ssä, miten Jouko Turkan rajut metodit ajoivat hänet itsetuhoisuuden partaalle: ”Ajattelin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













https://www.is.fi/haku/?query=jere+karalahti

https://www.is.fi/haku/?query=martina+aitolehti