Kommentti: Monet meistä katsovat ohjelmia, joiden parissa viihtymistä eivät kehtaa paljastaa edes perheenjäsenilleen

TV & elokuvat

Kommentti: Monet meistä katsovat ohjelmia, joiden parissa viihtymistä eivät kehtaa paljastaa edes perheenjäsen





Syksyksi on katettu loistava kirjo kotimaisia tv-ohjelmia, jotka on tehty tyylikkäästi ja tunteella. Julkkikset esittelevät uusia kappaletulkintojaan ja kertovat koskettavia tarinoitaan (Nelosen Vain elämää), asia- ja keskusteluohjelmat lisääntyvät (MTV3:n Viiden jälkeen) ja rakastetut tavikset saavat kommentoida viikon tv-antia (TV2:n Sohvaperunat).Lisäksi halutaan muodostaa pysyviä parisuhteita, kisataan fyysisesti ja henkisesti kovissa tehtävissä eksoottisissa ympäristöissä, ja kohta tanssiparitkin säihkyvät taas parketilla.Miksi meistä kuitenkin niin monet hakeutuvat sellaisten tv-ohjelmien pariin, joista tuskin kehtaavat julkisesti puhua? Kanavaa vaihdetaan äkkiä jopa perheenjäsenen kävellessä huoneeseen.Kuka tunnustaa katsovansa illan pimetessä tai aamuyön unettomina tunteina Tohtori Paisetta (TLC), Tuhatkiloinen perhe -sarjaa (TV5) tai Tabua (National Geographic), joissa kerrotaan vaikeista terveys-, ulkonäkö- ja kaksoiselämäongelmista?Useat hakeutuvat myös kuuluisista ulkomaisista rikoksista kertovien sarjojen pariin (Livin Skandaalista kuuluisaksi, Friin Painajainen naapurissa...). Miksi valitaan katsottavaksi näitä ohjelmasarjoja, kun toisaalla tarjotaan laatua ja vieläpä kotimaista sellaista?Ihminen on tirkistelynhaluinen ja pyrkii vertaamaan itseään muihin sekä turvaamaan omaa ympäristöään. Rikosohjelmissa kiehtoo selittämätön pahuus. Tätä voi tarkastella turvallisesti kotisohvalta käsin.Muiden ihmisten erikoiset kohtalot ja pyrkimykset muuttaa niitä ovat niinikään aina kiinnostavia. Ihminen haluaa samaistua ja pohtia, mitä itse tekisi, jos olisi samankaltaisessa tilanteessa.Joten näitä aiheita käsittävillä ohjelmasarjoilla on oma aikansa ja paikkansa katsojien elämässä.Tirkistelynhaluun vastaa myös muutama kotimainen ohjelma, kuten esimerkiksi Big Brother Suomi. Sen tapahtumathan lähtivät nopeasti käsistä ja samoin myös keskustelu, jota siitä nyt somessa laajasti käydään.Mitä sitä peittelemään: tv:n kielletyt hedelmät eivät olekaan kiellettyjä, eivätkä häpeän aihe. Saa katsoa tai jättää katsomatta. Saa samaistua tai kauhistella.Ja saa ymmärtää omaa itseään taas hieman enemmän kuin ennen.