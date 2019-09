Paula Vesala osti oman talon ja jäi pitkälle vapaalle – ”Haluan mennä perhejuhliin, silakkamarkkinoille ja nukkua pommiin”

TV & elokuvat

Tänään Vain elämää -ohjelmassa vietetään Paula Vesalan päivää. Ohjelman kuvaukset osuivat kiireiseen keikkakesään, jonka jälkeen Paula otti koko syksyn vapaaksi.– Tänä vuonna on ollut niin paljon kivoja töitä, mutta tiedostan sen, että työn laatu alkaa kärsiä, jos on liikaa erilaisia työkeikkoja. Tein jossain vaiheessa töitä jopa öisin – käänsin musikaaleja ja muuta, Paula kertoo IS Tv-lehden haastattelussa.– Nyt aion olla täysin vapaalla, ja tämä on ihanaa. Tein samanlaisen päätöksen 2017: olin kotona yli vuoden ilman keikkoja ja kiertue-elämää. Kirjoitin ja sävelsin.Artistin työssä hän on joutunut aina ensimmäisenä luopumaan juhlapyhistä perheiden ja ystävien kanssa, koska on ollut jatkuvasti kiertämässä Suomea.– PMMP:n aikoina en ollut ikinä kenenkään lakkiaisissa tai häissä, koska me olimme kaikki juhlapyhät huutamassa mikrofoniin, Paula sanoo.– Haluan, että minulla on aikaa mennä perhejuhliin, silakkamarkkinoille, nukkua pommiin ja kutsua ihmisiä kylään ihan ex tempore.Yhdysvalloista palattuaan Paula on kotiutunut Suomeen hyvin ja on ostanut itselleen ja pojalleen talon.Vapaa-ajallaan Paula rakastaa luontoa ja hyvin arkisia asioita.– Teen supertavallisia asioita: käyn sienessä, marjassa, vietän aikaa pojan kanssa, kutsun ystäviä kylään, tykkään uida ja lukea kirjaa. Minulla on nykyään oma talo, joten hommia riittää: pihassa haravointihommia, muuten pyykkäystä ja siivousta, Paula luettelee.Myöhemmin syksyllä Paulalla tosin on luvassa konserttisalikiertue ja Hartwall-areenan keikat sekä loppuvuodesta valmistuva uusi levy.– Uusi levy on matka viime vuosistani: se on jännä trippi, johon mahtuu kaikenlaista.Vain elämää -ohjelmaan Paula osallistui viimeksi syksyllä 2014. Sen jälkeen on todellakin tapahtunut paljon: sooloura, ero, muutto Yhdysvaltoihin ja jälleen takaisin Suomeen.Tällä kertaa ohjelmassa ei ole luvassa tarinoita surun täyttämästä lapsuudesta, vaan Paula halusi lähteä ohjelmaan enemmän ilon kautta.– Synkistelin jo tarpeeksi viime kerralla, Paula naurahtaa.Hän sai viimeksi Vain elämää -ohjelmasta valtavasti koskettavia yhteydenottoja, ja hänestä tuli kertaheitolla myös artistina samaistuttavampi avattuaan itseään ja kokemuksiaan aivan uudella tavalla.– Päädyin parikymppisenä PMMP:n kanssa suoraan lööppien kautta julkisuuteen ja seurustelin julkisuuden henkilön kanssa. Minusta tuli silloin melko sulkeutunut, koska häpesin menneisyyttäni, Paula pohtii.– Myöhemmin tajusin, että ei elämässäni ole mitään hävettävää: on ollut sellaista ja tällaista, mutta sitä ei tarvitse hävetä. Ja kun asiat puhuu ääneen, se vapauttaa olemaan ihan eri tavalla.