Temptation Island tulee taas! Tässä ovat 20 uutta viettelijäsinkkua: ”Mä tulin tekee ekan Temppari-vauvan”

Sinkut esittäytyvät Jukka Pojan https://www.is.fi/haku/?query=jukka+pojan musiikkivideolla yllä.

Rebecca, 19, Espoo





Mari, 25, Kouvola





Annika, 24, Vantaa





Marina, 20, Tampere





Adelina ”Ade”, 20, Raisio





Iida ”Pulju”, 19, Raisio





Iida, 22, Helsinki





Tuuli, 21, Pori





Hanna, 29, Helsinki





Eveliina, 24, Jyväskylä





Jesper ”Jeppe”, 22, Kuopio





Markus ”Maukka”, 25, Harjavalta





Topi, 24, Kotka





Karim, 20, Helsinki





Rasmus ”Rasse”, 26, Vantaa





Jani, 24, Jalasjärvi





Petteri ”Grönä”, 25, Nurmijärvi





Santeri, 19, Pori





Joona, 21, Lempäälä





Sami, 21, Tampere