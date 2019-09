Tuleeko tästä australialaissarjasta hitti? Rähjäisen talon asukkaat löytävät hylätyn vauvan ja sitten alkaa tapahtua

TV & elokuvat

Suositulla TV1:n iltapäivän esityspaikalla olemme saaneet viime vuosina ihastella laadukkaita australialaissarjoja, kuten Kotiin takaisin (2013–2018) ja Sydänlääkärin syöksykierre (2016–).Maanantaina uutena iltapäiväsarjana aloittaa The Heights, varjojen paratiisi (The Heights, 2019–).Jokin siinä vain on, että australialaiset todella osaavat hyvän draaman teon, nimittäin tämäkin uutuus takaa sen, että aussituotantoon ei tarvitse pettyä tälläkään kertaa!Uudessa draamasarjassa seurataan vähän rempallaan olevan tornitalon asukkaiden elämää. Seurannassa on kaikenikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia eloisia persoonia. Australialaiseen tyyliin talossa asuu ystävällisiä ja toisistaan huolehtivia hyviä ihmisiä, mutta talo aiheuttaa ennakkokäsityksiä muissa kaupunkilaisissa.Aloitusjaksossa asukkaat pelaavat keskenään jalkapalloa ja grillaavat yhteisellä pihamaalla. Päivä saa erikoisen käänteen, kun pusikosta löytyy hylätty vauva.Jaksossa tutustutaan esimerkiksi entisen poliisin perheeseen sekä Hazeliin, jonka taustasta paljastuu kunnon sukuriidat.Tapahtumat sijoittuvat asuinrakennuksen lisäksi sairaalaan, kouluun sekä tietenkin pubiin – aivan kuten oikeassakin australialaisessa arjessa.Perthissä kuvatun sarjan tekijäjoukoista löytyy useita käsikirjoittajia ja ohjaajia, jotka ovat olleet tekemässä muun muassa huippusuosittua päivittäissaippuaa Home and Awayta.Ilahduttavaa The Heightsissa on se, että siinä on otettu huomioon asukkaiden monimuotoisuus: mukana on kanta-australialaisia ja maahanmuuttajia.Australialaissarjoissa itseeni vetoaa niiden maanläheisyys ja lämminhenkisyys. Paikalliset kuvataan aidoiksi ja ystävällisiksi – aivan kuten he oikeastikin ovat. Vaikka tarinat sijoittuvat toiselle puolelle maapalloa, henkilöt ja tapahtumat ovat samaistuttavia. Ja toivo on ohjelmissa hienosti läsnä.The Heights tarjoaa katsojalle hyvää ihmissuhdedraamaa. Tapahtumia ei kuitenkaan vedetä överiksi, vaan ne ovat sellaisia, jotka voisivat oikeastikin sattua. Liikuttavia hetkiä sekä naurua on myös luvassa.Tornitalon yhteisöllisyys lumoaa. Minäkin haluan asua tämänkaltaisessa paikassa!The Heights, varjojen paratiisi, arkisin, TV1 klo 17.08