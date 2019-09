Peitto heilui Big Brother -talossa vain viiden päivän jälkeen – lemmekäs pari ei enää malttanut odottaa: ”Sehän eskaloitui nopeesti”

TV & elokuvat

Peitto heilui Big Brother -talossa vain viiden päivän jälkeen – lemmekäs pari ei enää malttanut odottaa: ”Sehä

Tunteet kuumenivat viime yönnä Big Brother -talossa, kun Jukka https://www.is.fi/haku/?query=jukka , 24, ja Eeva-Leena https://www.is.fi/haku/?query=eeva-leena , 30, ajautuivat yöllä varsin kiihkeään kanssakäymiseen.Kaksikko muodosti tyynyistä itselleen sängyntyylisen ratkaisun olohuoneeseen, kun muut kilpailijat nukkuivat makuuhuoneessa.– Onhan tämä nyt paljon miellyttävämpi kuin silloin, kun meillä oli se vahtivuoro, Eevis pohtii.– Joo Helmerikin oli silleen, että jääkää tähän vaan, Jukka komppaa.– Aika kivaa, että täällä on nyt yöaikaan tällaista. Ei tarvitse vahtia mitään purkkeja, Eevis jatkaa.– Mä laitan käden tuolta sun... Jukka aloittaa.Seuraavaksi kaksikko yltyy varsin intensiiviseen suutelusessioon.Kuva vaihtuu välillä takkatuleen, kun Jukka ja Eevis päätyvät harrastamaan seksiä. Pari ottaa myös mikkinsä pois tapahtumien ajaksi, mikä on talon sääntöjen vastaista.Kamera kuvaa virtuaalitakkaa ja ulkotiloja lähes parikymmenen minuutin ajan. Sen jälkeen minuutin jälkeen kamera siirtyy sisätiloihin, missä Jukka ja Eevis pukeutuvat ja asettelevat mikrofonejaan takaisin.– Nää vaatteet... Voisin nää shortsit ja vyön tästä vielä pistää, Eevis sopertaa.Vaatteet puettuaan pari siirtyy vielä ulkotiloihin.– Täähän eskaloitu nopeasti, Jukka naurahtaa.– Joo, ei menny kyllä montaa päivää... Eevis vastaa.– Ja siitä ensimmäisestä pususta edes montaa tuntia, Jukka jatkaa.Kaksikko jää vielä ulos kertaamaan tapahtumia.– Siinä sisällä kun puhuttiin ja Timo oli siinä tyyliin 20 sentin päässä mun naamasta, niin purit mun korvaa. Ja kun se on sellainen triggeröivä niin tota, tuli sellanen huhhuh. Se oli ihan sairaan kiusallista, kun yritin siinä keskittyä siihen keskusteluun, Eevis selittää.– En mä usko, että ne edes huomasi, Jukka pohtii nauraen.Jukka ja Eevis toteavat yhteisymmärryksessä, etteivät itsekään suunnitelleet tapahtumien kulkua.– En mä nyt siinä vaiheessa ajatellut, että tää menisi näin pitkälle, Eevis tuumaa.– Itseasiassa Krisu https://www.is.fi/haku/?query=krisu sanoi jotain, että tuolla on noita kortsuja. Ajattelin, että v*ttu, vois hakea niitä pari taskuun, Jukka naureskelee.– Sä sanoit silloin, että ei me tarvita niitä vielä, Eevis jatkaa.Viimein pari menee takaisin sisään.– Pitäiskö meidän nukkua tuossa? Saadaankohan me, Jukka pohtii.– Eiköhän me saada, Eevis komppaa.

Aamulla muut asukkaat löytävät kaksikon olohuoneesta. Asiaa puidaan makuuhuoneessa perinpohjaisesti Jukan ja Eeviksen vielä nukkuessa.– Oo äm gee, täällä ollaan oltu panemassa.– Ei oo todellista.– Ja ekalla viikolla vielä.