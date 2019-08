Tässä ovat uudet Ensitreffit alttarilla -sinkut! Mukana insinööri, herkkä opettaja, kansainvälinen bisnesenkeli...

TV & elokuvat

Tässä ovat uudet Ensitreffit alttarilla -sinkut! Mukana insinööri, herkkä opettaja, kansainvälinen bisnesenkel

Suosikkisarja Ensitreffit alttarilla palaa ruutuihin ensi viikolla, kun kuusi sinkkua hyppää jälleen rohkeasti suoraan avioliittoon. Sinkut tapaavat tulevat kumppaninsa ensi kertaa vihkiseremoniassa, menevät naimisiin ja aloittavat reilun kuukauden mittaisen yhteiselämän, jonka päätteeksi he päättävät, haluavatko jatkaa avioliitossa vai erota.MTV julkisti sarjan kuudennen tuotantokauden sinkut perjantaiaamuna.Hersyvällä ja reippaalla Anniinalla on hymy herkässä ja työmoraali kohdillaan. Hän on yksityisyrittäjä, joka ei pelkää tarttua toimeen ja on aina valmis auttamaan muita.Anniina on monessa mukana kotikaupungissaan Loimaalla ja lisäksi hänen elämäänsä kuuluu läheinen perhe ja ystävät. Hän toivookin kumppania, joka olisi supliikki seuramies, tai ainakin tulisi hyvin toimeen hänen laajan lähipiirinsä kanssa. Kumppanissa Anniina arvostaa ennen kaikkea toisten kunnioittamista, hyviä käytöstapoja, rehellisyyttä ja ystävällisyyttä.Vapaa-ajallaan Anniina ei tyydy sohvalla loikoiluun, vaan tykkää olla aina liikkeessä. Hän nauttii leipomisesta ja käsitöistä, sekä kodin ja puutarhan kunnostamisesta, ja uskoo, että tietty kodinhenkimäisyys on hänen vahvuutensa puolisona. Haasteeksi hän pelkää muodostuvan työn, sillä yrittäjänä hän on melkein aina töissä.Lahtelainen englanninopettaja Olli on luonteeltaan herkkä ja utelias oppimaan uutta. Hän on erityisen kiinnostunut erilaisista peleistä ja käy aktiivisesti pubivisassa kavereidensa kanssa. Kaverit ovat iso osa Ollin vapaa-aikaa, josta suurin osa kuluu heidän kanssaan. Tämän ohella Ollin vapaa-aikaan kuuluvat pianotunnit, lukeminen ja tietysti Nuunuu-kissan kanssa oleilu kotona.Sinkkuaika on opettanut Ollille, että hän on ehdottomasti parisuhdeihminen. Kumppanina hän haluaa olla huomioon ottava, luotettava ja hyväksyvä. Hän kokee sekä vahvuudekseen että heikkoudekseen sen, että hän on kiltti ja ottaa toisen ihmisen tunteet huomioon. Parisuhteelta hän toivoo sitoutumista yhteiseen tiimiin sekä avoimia keskusteluja.Sydämellinen ja elämänmyönteinen Heidi työskentelee kehitysvammaisten ohjaajana. Hän asuu Espoossa mumminsa naapurissa ja viettää paljon aikaa tämän kanssa. Heidillä on laaja ystäväpiiri ja hän viettää paljon aikaa ystäviensä seurassa. Lisäksi hän tykkää käydä festareilla ja keikoilla, koska hän kokee saavansa energiaa ihmisten ilosta.Puolisona Heidi toivoo olevansa kuunteleva ja tukeva. Hän mainitsee kuitenkin, että vaikka hän tykkää keskustella, hänen on usein vaikea ottaa ikäviä asioita puheeksi. Hän toivoo, että puoliso voi hänen seurassaan kokea tulevansa hyväksytyksi ja pidetyksi juuri sellaisena kuin on. Suhteelta hän toivoo rentoa yhdessä oloa, matkustelua ja musiikkitapahtumissa käymistä yhdessä.Espoolainen myyntijohtaja Oskari on toivonut parisuhdetta ja perhettä jo kauan. Huumorintajuinen seuramies on kuitenkin keskittynyt enemmän uraan ja suorittamiseen, mutta haluaa nyt muuttaa tärkeysjärjestystään ja laittaa parisuhteen ykköseksi.Metsästystä harrastava Oskari saa voimaa ja rauhaa metsästä. Hänessä onkin kaksi puolta – puujalkavitsejä laukova kavereiden hauskuuttaja ja hiljaisuutta rakastava, rauhallinen eräilijä.Oskari toivoo parisuhdetta, jossa molemmat saavat olla sellaisia kuin ovat, ja jossa keskusteluyhteys on alusta asti avoin. Hän pelkää heikkoutensa aviopuolisona olevan se, että hän sanoo helposti moneen suuntaan kyllä ja onnistuu siten täyttämään kalenterinsa menoilla. Hän on myös hitaasti avautuva, eikä uskalla heti paljastaa kaikkia puoliaan uudelleÄlykäs ja rauhallinen lahtelaisinsinööri Katja viettää paljon aikaa ystävien parissa, mutta viihtyy myös yksin kotona hyvän kirjan kanssa. Matkustelusta nauttiva Katja on asunut ulkomailla ja suorittanut maisterin tutkinnon Englannissa.Katjalle tärkeitä asioita ovat luonto ja vihreät arvot, sekä tieto ja tiede. Hän toivookin kumppania, jonka kanssa voisi jakaa kiinnostuksenkohteita ja saada aikaan hyviä keskusteluja.Vahvuudekseen puolisona Katja kokee kärsivällisyytensä, mutta pelkää, että joku voi käsittää sen väärin kylmyydeksi tai välinpitämättömyydeksi. Todellisuudessa Katja on hyvin lämmin ihminen, joka on valmis puolustamaan heikompiaan.Ylöjärvellä asuva Ville on palannut muutama vuosi sitten Suomeen asuttuaan 10 vuotta Isossa-Britanniassa. Sosiaalinen ja puhelias monialayrittäjä ja bisnesenkeli on monessa mukana, eikä ole ehtinyt panostaa parisuhteen etsimiseen hakiessaan paikkaansa Suomen yrityskentällä. Nyt elämä on kuitenkin asettunut uomiinsa työn ja vapaa-ajan suhteen, ja hän on huomannut kaipaavansa kumppania vierelleen. Hän on perhekeskeinen ja toivoisi saavansa myös oman perheen.Parisuhteessa vahvuudekseen Ville katsoo sen, että hän on luotettava ja sataprosenttisen sitoutunut. Haasteekseen hän mainitsee sen, että näyttää maailmalle helposti kovan ulkokuoren, eikä uskalla aina paljastaa pehmeää puoltaan.Villellä on monta rautaa tulessa työssä ja vapaa-ajalla, joten hän kaipaa paljon omaa tilaa. Hän pelkääkin, että puoliso alkaa rajoittaa hänen ajankäyttöään liikaa.Ensitreffit alttarilla Avalla 3. syyskuuta alkaen klo 21.00.