Ensimmäiset kuvat uudesta BB-talosta julki! Täynnä erikoisia sisustusratkaisuja: iglusauna, tv-kasa, yhteissuihku...

Ensimmäiset kuvat uudesta BB-talosta julki! Täynnä erikoisia sisustusratkaisuja: iglusauna, tv-kasa, yhteissui

Tosi-tv-ohjelmien isoveli Big Brother alkaa tauon jälkeen sunnuntaina 1.9. Jimillä, Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat osallistui testiin, jossa toimittaja vietti Kalasataman Redi-kauppakeskuksen yhteyteen rakennetussa BB-talossa 24 tuntia 13 muun testiasukkaan kanssa.IS esittelee nyt poikkeuksellista taloa julkisuudessa ensi kertaa. Kattotasossa sijaitseva talo koostuu eteisestä, makuuhuoneesta, keittiöstä, kylpyhuoneesta ja olohuoneesta. Jokaisella huoneella on oma, erilainen teemansa. Kantavana elementtinä on selkeästi ympäristö ja ekologisuus, joka näkyy muun muassa kasviseininä ja ekotuotteina.Jokaisessa huoneessa on kamerat vessoja myöten. Niitä saattaa olla yhdessä tilassa yli kymmenen. Kylpyhuoneessa ei ole ollenkaan seiniä tai näköesteitä, vaan peseytyminen tapahtuu yhdessä isossa kattosuihkussa. Eteistä koristaa hyvin poikkeuksellinen lattia.Makuuhuone on kaikille yhteinen.Lisäksi talossa on suojattu terassi, jossa on muun muassa kaksi paljua ja näyttävä lasi-iglusauna. Terassilta kuljetaan myös tehtäväalueelle.