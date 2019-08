Maajussi-Lauri ei Tinderistä perusta – uskoo tietävänsä muutamasta lauseesta, onko naisessa sitä jotain: ”Silloin kriteerit lentävät romukoppaan”

TV & elokuvat

Maajussi-Lauri ei Tinderistä perusta – uskoo tietävänsä muutamasta lauseesta, onko naisessa sitä jotain

, 31, pitää suvussa jo 1540-luvulta asti ollutta sukutilaansa Velkuan saarella, Turun saaristossa. Tilan toimintaan kuuluu myös maatilamatkailu, mökkien vuokraus ja lihakarjan pito. Lauri pyörittää veljensä kanssa mantereen puolella kesäravintolaa ja järjestää kesäisiä rokkifestareita.Sitkeä saaristolaisisäntä arvostaa naisessa huumorintajua ja pilkettä silmäkulmassa. Koska oma tila ja saaristo ovat Laurille tärkeitä, etsii hän ihmistä, joka arvostaa saaressa asumisen monia puolia ja ymmärtää Laurin toisinaan hektistä arkea.– Hieno paikkahan se tila on, että luulisi sinne morsianehdokkaan löytyvän. Tai on heitä ollutkin, mutta ei elämänmittaisia, Lauri jutteli Maajussille morsian -ohjelman pressipäivänä.Lauri on ollut sinkkuna nyt pari vuotta. Takana on yksi toistakymmentä vuotta kestänyt suhde ja yksi lyhyempi.– Sinkkuhommat on nyt nähty, mies tuumaa päättäväisesti.– Kyllähän se odotus on, että tulen löytämään loppuelämän kumppanin. Onhan tämä tietysti vähän erilainen homma. Pitää pistää itseään julkisesti likoon ja lujille. Ohjelman myötä tulee paineita, mutta se on vain mielenkiintoista.ei halua lähteä kuvailemaan omaa ihannenaistaan, sillä hänen mukaansa kriteerien asettaminen etukäteen on väärä lähtökohta parisuhteeseen.– Luotan siihen, että kun oikea kumppani tulee vastaan ja tapaan hänet ensimmäisen kerran, niin tiedän muutamasta lauseesta, että tässä on sitä jotakin. Kun niin käy, kaikki kriteerit lentävät romukoppaan.Toki Lauri liittyi aikoinaan Tinderiin, kuten kaikki muutkin sinkut, mutta treffisovellus ei saanut miestä innostumaan.– Mulla oli tosiaan Tinderissä profiili – varmaan vuosi sitten. Ei se säväyttänyt. Ne ”säädöt”, mitä tässä on pitkien parisuhteiden jälkeen ollut, ovat alkaneet ihan kasvokkain ja siitä on sitten lähdetty koittamaan.Jos Tinder ei toiminut, eivät nettitreffitkään olleet Lauria varten.– Ei ne soveltuneet mulle. Ihmisen lämmittely viestien kautta ei sovi meikäläisen luonteelle. Pitää päästä näkemään ennen ensimmäistäkään viestiä.Tosi-tv-ohjelmaan osallistuminen oli lopulta opettavainen kokemus.– Voin hyvillä mielin todeta, että olin oman itseni kanssa oikeilla jäljillä, kun lähdin ohjelmaan.