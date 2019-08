Yllättävä verkkosivu on Suomessa suositumpi kuin Netflix ja Ilmatieteen laitos – tuore dokumentti paljastaa, miksi myös perheenäidit poseeraavat kameroille

TV & elokuvat

Nuori nainen keikistelee nettikameralle vähissä vaatteissaan. Tietokoneen näytön toisella puolella mies tuijottaa ruutua ja näyttää viihtyvän näkemänsä parissa. Kaksikko on kanssakäymisessä nettikameran kautta.Nettiseksi on iso bisnes. Sen yksi suosituimmista jakeluteistä on suora nettikamera. Asiaan perehtyy Seksiä nettikamerassa -dokumentti (A Cam Life 2018), jossa ääneen pääsevät maksusta kameralle poseeraavat. Näkökulmansa kertovat myös muun muassa pomot nettisivujen takana.Raha tuntuu olevan selkeä motivaattori alalle ryhtymiselle. Ohjelman mukaan nettikameralle on alkanut poseerata esimerkiksi äitejä, joiden palkka ei runsaasta työskentelystä huolimatta aiemmin riittänyt. Nyt riittää.Maksusta kameralle poseeraaville on selkeä kysyntä.– Elämme ajassa, jolloin kasvavassa määrin kaikki pelkäävät olla omia itsejään seksuaalisesti. Miestä voidaan pitää jopa saalistajana, jos haluaa nähdä tytön alasti, bisneksen parissa työskentelevä nainen tietää.Alan internetsivuja on useita, ja ohjelman mukaan niillä on 32 miljoonaa käyttäjää päivittäin. Yksi sivuista on Livejasmin.com. Dokumentissa arvioidaan sivun arvoksi 2 miljardia dollaria ja se listataan sijalle 55 maailmanlaajuisesti.Alexa.com listaa suosituimpia nettisivuja. Sivuston mukaan Livejasmin.com on Suomessa sijalla 19. Taakse jäävät esimerkiksi Netflix ja Ilmatieteen laitos.Seksiä nettikamerassa -dokumentti TV2:lla sunnuntaina 25.8. kello 22.30