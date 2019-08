TV & elokuvat

Tässä ovat uudet Love Island -sinkut! Mukana reppureissaaja, automyyjä, ex-cheerleader, Gladiaattorit-voittaja

Arttu, 21, Espoo









Eetu, 26, Hämeenlinna









Jenni, 23, Tampere









Molly, 19, Espoo









Nikita, 23, Nummela









Oliver, 27, Helsinki









Reetu, 25, Uusikaupunki









Sanni, 22, Karkkila









Sofia, 25, Helsinki









Tommy, 28, Pori









Viime kaudella hitiksi noussut Love Island Suomi starttaa toisen kauden jaksoillaan ensi maanantaina. Shirly Karvisen juontamassa ohjelmassa joukko sinkkuja viettää unohtumattoman syksyn hulppeassa villassa Espanjan auringon alla, päämääränään löytää rakkaus.Fanit pääsevät seuraamaan rakkauden saaren tapahtumia kuutena päivänä viikossa. Kausi huipentuu finaaliin, jossa katsojat pääsevät valitsemaan voittajaparin, joka voittaa 25 000 euroa.Love Island Suomessa nähdään tällä kaudella seuraavat kymmenen sinkkua:Suomen autoteollisuus saa pärjätä omillaan, sillä tämä automyyjä lähtee nyt Espanjaan etsimään rakkautta. 21-vuotias Arttu on itsevarma huumoriveikko, joka viihtyy loistavasti porukassa, eikä ota elämää turhan vakavasti.Vapaa-ajallaan hän harrastaa kuntosalia sekä golfia, ja kai flirttailemisenkin voisi laskea urheilumuodoksi? Vajaan yhden sinkkuvuoden vietettyään Arttu on nyt valmis laittamaan verkot vesille, ja hän toivoo nappaavan sieltä heittäytyvän ja sydämellisen naisen saaliikseen.Väisty Patrick, Love Islandille on astunut kovemman tason tukkajumala. Tämä hämeenlinnalainen hurmuri löytää helposti itselleen kavereita, ja jää myös mielellään juttelemaan tuntemattomien kanssa. Vapaa-ajallaan hän harrastaa wakeboardingia ja jääkiekkoa, ja unelmoi oman kahvilan perustamisesta.Eetu on ollut neljä vuotta sinkkuna, ja etsii nyt vilpitöntä, pirteää ja rempseää naista rinnalleen, jonka kanssa voi avoimesti jutella tunteista. Rakkauden aallot liplattavat, ja Eetu on valmis.Jos olette miettineet, että mikä kuplii enemmän kuin raikas kuohuviini ja säteilee voimakkaammin kuin diskopallo, olette löytäneet vastauksenne. 23-vuotias Jenni on ihanan positiivisella asenteella varustettu puhelias personal trainer, jolta ei elämäninto lopu. Hän elää päivä kerrallaan, on yleensä aina menossa, ja nauttii yksin matkustamisesta.Vuoden sinkkuna olon jälkeen hän kaipaa elämäänsä spontaania miestä, joka uskaltaa rohkeasti kertoa mielipiteensä, eikä pelkää näyttää tunteitaan. Jennin karavaani kulkee, suuntana Espanjan paahtava aurinko ja rakkauden laitumet.Pariutua vaiko eikö pariutua, sitä meidän näyttelijän ammatista haaveileva nainen tulee varmasti pohtimaan rakkauden villassa. Juuri ylioppilaaksi valmistunut 19-vuotias Molly ei ota elämää turhan vakavasti, vaan elää jalat maassa ja pää pilvissä.Vapaa-ajallaan hän käy kuntosalilla, pelaa tennistä ja tanssii ystäviensä kanssa baarien pöydillä. Puolen vuoden sinkkuna olemisen jälkeen hän kaipaa elämäänsä pitkää ja hauskaa miestä, joka osaa kunnioittaa muita.Nyt on löytynyt duracel-pupu, joka ei varmastikaan jää jalkoihin rakkauden saarenpyörityksissä. Nummelasta laukkaava 23-vuotias Nikita on suorasanainen, positiivinen ja puhelias nainen, joka mielellään jakaa omia mielipiteitään muille. Hän viettää aikaa urheillen sekä valokuvaten, ja käy päivittäin tallilla ratsastamassa elämänsä orin kanssa.Nikitan edellisestä parisuhteesta on kulunut kaksi vuotta, joten nyt kuvaan voisi astua urheilullinen, puhelias ja vahvoja mielipiteitä omaava mies. Joten nyt tallinovet säppiin, ja kehitetään uutta puuhaa sinne heinien sekaan.Kuuluttakaa valtakunnassa, prinssi Uljas on löytynyt. Tämä määrätietoinen 27-vuotias unelmavävy opiskelee farmaseutiksi ja pyörittää samalla omaa yritystä. Oliver haaveilee kiltistä ja huumorintajuisesta naisesta, joka olisi kiinnostunut liikunnasta ja ulkoilusta.Tämä pitkä mies on lapsesta asti pelannut koripalloa kilpatasolla, mutta on nyt innostunut kitaransoitosta. Tulemmeko mahdollisesti kuulemaan Suomen Love Islandin ensimmäisen rakkausserenadin? Ja vielä tällaisen prinssin säestämänä! Tämä on aivan liian hyvää ollakseen totta.Nyt liaanit valmiiksi, Suomen Tarzan on laskeutumassa rakkauden saarelle. Uusikaupungista ponnistava 25-vuotias Reetu on spontaani reppureissaaja, joka ei epäröi hypätä uusiin tilanteisiin. Ja hyppäämistä hän harrastaa varsinkin lautailun merkeissä: kesäisin aalloilla ja talvisin rinteillä.1,5 sinkkuvuoden jälkeen Reetu on valmis etsimään itselleen naisen, joka kunnioittaa muita ja uskaltaa poistua mukavuusalueeltaan. Jane, osta äkkiä lentoliput Espanjaan. Tarzanisi odottaa.Vuonna 1997 on kyllä tähdet ollut Karkkilassa kohdillaan, kun tällainen bööna on meille suotu. Tämä 22-vuotias oman elämänsä Bridget Jones on heittäytyvää ja puheliasta sorttia, jonka seurassa aina sattuu ja tapahtuu. Sanni työskentelee kehitysvammaohjaajana, ja vapaa-ajallaan hän urheilee, viettää aikaa koiransa kanssa sekä kirjoittaa omia kappaleita. Ja musiikista hän toivookin itselleen tulevaisuudessa uraa.Nyt Sanni haluaisi löytää itselleen pitkän, huomaavaisen ja menevän miehen. Sitten vaan siirtämään Karkkilan tähtiä Espanjaan, ehkä rakkauden tähtikuviot saadaan loistamaan kirkkaammin.Sano S, sano O, sano S! Espanjaan hälytetään todellinen SOS-tilanne, kun tämä tulikuuma IFK:n entinen cheerleader astelee taloon. Sofia on 25-vuotias urheilujalkinemyyjä, jolla on hyvin sosiaalinen, heittäytyvä ja pohdiskeleva luonne. Vapaa-aikaansa hän viettää mieluiten tanssien, hiihtäen ja luonnossa liikkuen.On kohta kulunut kolme vuotta Sofian edellisestä parisuhteesta, ja hän toivoo nyt nappaavansa luotettavan, urheilullisen ja seikkailunhaluisen miehen. Eli siitä vaan pom pomit käteen ja parasta viettelysten tanssia treenaamaan.Komea ja sporttinen palomies Porista, tarvitseeko edes muuta sanoa? Varsinkin kun tämä 28-vuotias mies on puoliksi ecuadorilainen, viettää mielellään vapaa-aikaansa crossfitin parissa ja voitti keväällä 2019 tv-ohjelman Gladiaattorit.Tommy on lämmin ja hyväsydäminen tapaus, joka uskaltaa sanoa ihmisille vastaan. Hän ei yleensä kauaa paikallaan viihdy, ja toivoo siksi itselleen naista, joka olisi hauska, spontaani sekä temperamenttinen. Joten eiköhän lähetetä palomies etelään, jos tuo kuuluisa rakkaudenliekki roihahtaa.Love Island Suomi Subilla 19.8. kello 21.00 alkaen.