Katso suorana Red Carpet Actors Studio – vieraana Maria Ylipää

ISTV näyttää sunnuntaina 11.8.2019 Red Carpet -elokuvafestivaalin ohjelmistoon kuuluvan Actors Studion, jossa vieraana on näyttelijä Maria Ylipää.





