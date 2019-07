Katso video! Tältä Krista Kosonen näyttää viikinkinä: potkii vastustajaa jalkoväliin HBO:n Beforeigners-sarjan trailerissa

TV & elokuvat

Katso video! Tältä Krista Kosonen näyttää viikinkinä: potkii vastustajaa jalkoväliin HBO:n Beforeigners-sarjan

HBO:n Beforeigners-sarjan traileri esittelee myös Krista Kososen viikinkikampauksen, jossa hänen hiuksensa on ajeltu toiselta sivulta.

Ensimmäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kosonen näyttelee





Ilta-Sanomien