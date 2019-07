TV & elokuvat

Loukkaantumisia, viivästyksiä, eikä vielä edes nimeä – leijuuko uuden Bond-elokuvan yllä kirous?

Järjestyksessä 25. James Bond -elokuvan on määrä saada ensi-iltansa huhtikuussa 2020. Tuotannossa on kuitenkin ehtinyt sattua ja tapahtua, jonka vuoksi elokuvaa on ehditty kutsua jo ”kirotuksi”.