Huomasitko? Palkitussa ruotsalaistrillerissä suomalainen päänäyttelijä – Ruotsi etsi myös huippusarjan käsikirjoittajat Suomesta

TV & elokuvat

Huomasitko? Palkitussa ruotsalaistrillerissä suomalainen päänäyttelijä – Ruotsi etsi myös huippusarjan käsikir





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Palkittu ruotsalainen jännityssarja Pietarin kapellimestari (The Conductor) nähdään parhaillaan MTV3-kanavalla.Moni on saattanut hieraista silmiään, sillä yhdessä pääroolissa on suomalaisnäyttelijä Linda Zilliacus https://www.is.fi/haku/?query=linda+zilliacus Zilliacus näyttelee pääosaa esittävän Tom Blixenin (Silta-sarjasta tuttu Adam Pålsson https://www.is.fi/haku/?query=adam+palsson ) ruotsalaista pomoa Rebeckaa.He molemmat työskentelevät riskipääomayhtiön leivissä, mutta päätyvät syvälle hengenvaaralliseen kiistaan, jossa on osallisina poliitikkoja, oligarkkeja ja heidän väkivaltaisia käskyläisiään.Tarina sijoittuu Venäjän lähihistoriaan, 1990-luvun Moskovaan, ja silloiseen rahan ja bisneksen sanelemaan poliittiseen maailmaan, jossa raakuudet ovat arkipäivää.Suomalaiskytkökset eivät lopu Zilliacukseen, sillä sarjan käsikirjoituksesta vastaavat suurelta osin suomalaiset Aleksi Bardy https://www.is.fi/haku/?query=aleksi+bardy ja Mia Ylönen https://www.is.fi/haku/?query=mia+ylonen Puhelimeen Suomessa vastaava Aleksi Bardy hymähtää, että sarja on varsin mielenkiintoinen: ruotsalaissarja suomalaisilla käsikirjoittajilla Venäjällä.– Juuri tilanteen yllättävyys olikin syy siihen, miksi lähdin mukaan.Bardya houkutti suuren budjetin tv-sarja, jossa sai tutustua kansainväliseen tuotantotapaan.– Oli todella mielenkiintoista nähdä, miten ruotsalaiset tekevät tv-sarjoja, Bardy sanoo.Kahdeksanosaisen sarjan on ohjannut Oscar-palkittu Mikael Håfström https://www.is.fi/haku/?query=mikael+hafstrom – Keskustelimme ohjaajan kanssa pari kertaa puhelimessa, ja hän on myös yksi sarjan käsikirjoittajista.– Tekotapa ei juurikaan eroa suomalaisista produktioista. Suurin ero on se, että ohjaaja tuli melko myöhäisessä vaiheessa prosessiin mukaan. Käsikirjoittajat ja päätuottaja tekivät aktiivisimmin yhteistyötä sarjan alkuvaiheessa.

Miten päädyit ruotsalaissarjan käsikirjoittajaksi?