TV & elokuvat

Ilon ja onnen päivä! 10 kysymyksen Uuno Turhapuro -visa

Tämähän on oikein ilon ja onnen päivä! Tänään nimittäin vietetään Uunon päivää. IS koosti sen kunniaksi Uuno Turhapuro -visan.

<section><h2><p>Uuno Turhapuro -testi</p></h2><p><p>Testaa tietosi 10 kysymyksellä!</p></p></section><section><h2><p>Mihin kaupunkiin Uuno Epsanjassa -elokuva sijoittuu?</p></h2></section><section><h3><p>Mikä oli Marita Nordbergin roolihahmon nimi Uuno Turhapuro -elokuvissa?</p></h3></section><section><h3><p>Ketä Elli Castren näytteli Uuno-elokuvissa?</p></h3></section><section><h3><p>Missä Uuno-elokuvassa Paavo Väyrynen esiintyi?</p></h3></section><section><h3><p>Minä vuonna ilmestyi ensimmäinen Uuno-elokuva?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka urheilija oli mukana Uuno Turhapuro armeijan leivissä -elokuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä Uuno kuvitteli olevansa Uunon muisti palailee pätkittäin -elokuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Missä elokuvassa Uuno yritti hurmata Satu Silvon esittämän Rositan tanssiliikkeillään?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on kaikkien aikojen katsotuin Uuno-elokuva?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on Uuno Turhapuro -hahmon syntymävuosi?</p></h3></section><section><h2><p>Tämähän on ilon ja onnen päivä!</p></h2><p><p>Kaikki oikein!</p></p></section><section><h3><p>Rakkaat halpamatkalaiset!</p></h3><p><p>Sait aika monta oikein!</p></p></section><section><h3><p>Zervuska haidis!</p></h3><p><p>Sait useita vastauksia oikein :)</p></p></section><section><h3><p>Voi rähmä!</p></h3><p><p>Kannattaa viettää kesä Uunoja katsellen!</p></p></section>