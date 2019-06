Avioparia näytelleet tähdet palaavat Salatut elämät: Pihlajasatu-sarjaan: ”Jukka asuu edelleen Hannan sydämessä...”

TV & elokuvat

Avioparia näytelleet tähdet palaavat Salkareiden Pihlajasatu-sarjaan: ”Jukka asuu edelleen Hannan sydämessä...

Salatut elämät -sarjan ex-tähdet Tarja Omenainen ja Jouko Keskinen palaavat 16 vuoden tauon jälkeen Pihlajakadulle. IS Tv-lehdelle he kertoivat paluustaan tuttuihin rooleihin ja raottivat hitusen hahmojen tarinaa. Varo juonipaljastuksia!





