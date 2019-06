Nämä omituiset kuolemat vavisuttivat Hollywoodia – pienet virheet osoittautuivat kohtalokkaiksi: ”En usko, että kukaan pääsee tuollaisesta yli”

TV & elokuvat

Nämä omituiset kuolemat vavisuttivat Hollywoodia – pienet virheet osoittautuivat kohtalokkaiksi: ”En usko, ett

The Crow ja luotimysteeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Top Gun ja kuoleman pyörre





Puhallettu 60. sekunnissa ja traaginen tapahtumaketju









Hämärän pelottavat varjot – kohtalokas helikopteri