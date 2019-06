Keanu Reevesin käytös yhteiskuvissa ihmetyttää somessa – varoo koskettamasta naispuolisia fanejaan: ”Hän ei ota mitään riskejä”

TV & elokuvat

Keanu Reevesin käytös yhteiskuvissa ihmetyttää somessa – varoo koskettamasta naispuolisia fanejaan: "Hän ei ot

Twitter-fani huomasi näyttelijä Keanu Reevesin fanikuvissa toistuvaa käytöstä.Tähti nimittäin näyttää välttelevän naisten koskettelua kädellään fanien kanssa otetuissa yhteiskuvissa.Kiepaistessaan käden naisten selän taakse Reeves ei kaapaise heitä kainaloon, vaan pitää hienovaraisen etäisyyden kämmenensä ja fanin selän välissä.Tämä käytöstavan huomio huvituttaa Twitter-käyttäjiä suunnattomasti. Nauruhymiöiden meren seasta voi poimia myös monenlaisia arvailuja ja letkautuksia näyttelijän käytöksestä.”Yhdysvalloissa sinut haastetaan oikeuteen jo aivastuksesta, hän ei ota mitään riskejä.””Hän on kanadalainen. Suurin osa meistä on kohteliaita.””Ehkä hän ei vaan pidä tuntemattomien koskettamisesta. Lol.”Eräs fani kertoo tämän olevan eteläkorealainen tapa.”Koreassa tällainen käytös on ”Manner hands” eli ”käytöstapakädet”. Termiä käytetään kuvailemaan kohteliasta käsien sijoittelua. Yleisesti tämä viittaa miespuolisten julkisuushenkilöiden tapaan jättää koskettamatta naispuolisia kollegoitaan ja fanejaan kuvaustilanteissa.”Etelä-Koreassa ”Manner hands” on yleistynyt käytöstapa julkkispiireissä.