Nyt se on ”tieteellisesti” todettu: tämän takia Game of Thronesin viimeiset kaudet erosivat aiemmista

Moni Game of Thrones -fani on marmattanut sarjan huonontuneen loppua kohti.Syitä on haettu heppoisesta juonenkuljetuksesta, tekijöiden kiireestä lopettaa sarja, kohtausten valaistuksesta, mistä milloinkin.Opensubtitles.org iskee tässä vaiheessa pöytään ”tieteellisen” todisteen sarjan huononemisen syistä.On nimittäin laskettu, että roolihahmojen puhumien sanojen määrä minuuttia kohti on laskenut kuin lehmän häntä sarjan edetessä.Fanit innostuivat heti kommentoimaan Twitterissä jaettua grafiikkaa.– Hän on kuningattareni. Et ole kuningattareni. En halua sitä. Siinä oli 60 prosenttia Jon Snow’n repliikeistä kahdeksannella kaudella, eräs laski– Kaikkein turhauttavinta on, kuinka sarjan suosion kasvu korreloi dialogin määrään ja ainoa mikä lisääntyy, on tyhjänpäiväinen spektaakkelimaisuus, toinen huomioi.– Vaikuttaa erittäin sopivalta, että sarjan elokuvallisuus lisääntyy. Kun sarja seurasi kirjojen tarinaa, sitä kuljetettiin eteenpäin sanojen avulla. Myöhemmin sarjasta tuli paljon visuaalisempi, kolmas totesi.– Tämä käy järkeen. Alussa täytyy selittää juoni ja esitellä hahmot. Jos olet tehnyt työsi hyvin, lopussa ei tarvita kuin Tyrion ja hänen ilmeensä, neljäs päätteli.– Minulle jäi tunne, että tietyille hahmoille ei enää uskallettu kirjoittaa repliikkejä, kun taustamateriaali oli loppunut. Varsinkaan Cerseille, viides aavisteli.