Kommentti: Tarantinosta on tullut pehmo

Liki kolmetuntinen Once Upon a Time... in Hollywood valaa nostalgiaa 1960-luvun viimeistä hyvää hetkeä kohtaan ennen sarjamurhaaja Charles Mansonin iskua. Kill your darlings, Mr. Tarantino, kehottaa elokuvakriitikko Taneli Topelius Cannesin elokuvajuhlilta.