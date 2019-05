Näyttelijä Janne Saarinen laihdutti 20 kiloa Salkkarit-roolia varten – nyt hän hurmaa Sykkeessä: suosio toi mukanaan yllättävän ilmiön

TV & elokuvat

Näyttelijä Janne Saarinen laihdutti 20 kiloa Salkkarit-roolia varten – nyt hän hurmaa Sykkeessä: suosio toi mu

Tampereen





Sykkeeseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sairaaladraamaan





Sarjan





Vesilahdella





Koko





Palautetta





Näyttelemisessä