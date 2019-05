Muistatko Halloween-elokuvien hyytävän hakkaavan tunnusmusiikin? Kauhuohjaaja loi kaiken itse – paljasti yksinkertaisen syyn erikoiseen soitinvalintaan

TV & elokuvat

Muistatko Halloween-elokuvien hyytävän hakkaavan tunnusmusiikin? Kauhuohjaaja loi kaiken itse – paljasti yksin

Elokuvien Hyökkäys poliisiasemalle, Pako New Yorkista ja The Thing ohjaajalegenda John Carpenter palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla keskiviikkona elämäntyöstään – kiitettiin rohkeudesta ja omaleimaisuudesta.





