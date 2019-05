Nelosen uutuusohjelmassa lapset jätetään viikonlopuksi yksin kotiin – vanhemmat häipyvät ja käteen lyödään tukku rahaa

TV & elokuvat

Nelosen uutuusohjelmassa lapset jätetään viikonlopuksi yksin kotiin – vanhemmat häipyvät ja käteen lyödään tuk

Yksin Kotona Suomi on Nelosen uusi tosi-tv-sarja, joka haastaa vanhemmat astumaan mukavuusalueensa ulkopuolelle. Sarjassa vanhemmat luovuttavat kaiken vastuun kodinhoidosta lapsilleen kolmeksi päiväksi ja poistuvat itse viettämään viikonloppua muualle.Tästä eteenpäin lapset saavat määrätä ja päättää keskenään, miten pitkä viikonloppu kotona vietetään. Käytössään lapsilla on tukku rahaa ja kodin avaimet. Kuinka perheen kullannuput selviävät arkisista askareistaan ilman vanhempien valvontaa ja tukea?Valmistuuko ruoka päivällispöytään vai syödäänkö koko viikonloppu hampurilaisravintolassa? Suunnittelevatko perheen teinit jo riehakkaita kotibileitä, ennen kuin kotiovi on edes ehtinyt sulkeutua vanhempien selän takana? Riittävätkö rahat ja ehtivätkö kaikki ajoissa kouluun maanantaina?Nyt on vanhempien vuoro nauttia pitkästä viikonlopusta keskenään, mutta mikä heitä odottaa, kun on aika palata takaisin kotiin?Vaikka lapset viettävät viikonlopun itsekseen kotona ilman vanhempiaan, niin heidän jokaista liikettään seurataan tarkasti kameroiden välityksellä. Yksin kotona Suomi on koko perheen ohjelma – ilman vanhempia.Yksin kotona Suomi alkaa syyskuussa Nelosella ja Ruudussa.