Arvi Lind ja Eva Polttila kertoivat karmeimmatkin uutiset vuosikymmenten ajan – nämä tapahtumat jättivät jälkensä: ”Silloin ajattelin, että aika hurjassa työssä ollaan”

TV & elokuvat

Arvi Lind ja Eva Polttila kertoivat karmeimmatkin uutiset vuosikymmenten ajan – nämä tapahtumat jättivät jälke

Voit katsoa koko haastattelun artikkelin videolta!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ikimuistoisia hetkiä