Game of Thrones -sarjan viimeisen kauden avaus ilmestyi netissä tunteja etuajassa – seuraavastakin jaksosta pätkiä jo katsottavissa

TV & elokuvat

Game of Thrones -sarjan viimeisen kauden avaus ilmestyi netissä tunteja etuajassa – seuraavastakin jaksosta pä

Osa innokkaista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





HBO julkaisi

Game of Thrones -sarjan kauden 8 jakson 2 teaser-kooste on katsottavissa alta. Jos video ei näy alta, voit katsoa sen täältä https://youtu.be/R6YCfVe4eR0 .