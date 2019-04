Kommentti: Game of Thrones -sarjan lopun lähtölaukaus sisältää harvinaista herkkua lohikäärmeiden selässä – mukana myös seksiä ja julkeaa flirttailua

TV & elokuvat

Kommentti: Game of Thrones -sarjan lopun lähtölaukaus sisältää harvinaista herkkua lohikäärmeiden selässä – mu

Jättisarja

Varoitus: tämä kommentti sisältää kahdeksannen kauden avausjakson juonipaljastuksia!





Vaikuttavinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Palkintona





Lyhyttä sanailua





Käytännössä