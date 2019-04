Vesa Keskinen paljastaa, millaista hänen ja brasilialaisen Jane-vaimon arki on – eräästä pienestä asiasta tulee helposti riitaa

TV & elokuvat

Vesa Keskinen paljastaa, millaista hänen ja brasilialaisen Jane-vaimon arki on – eräästä pienestä asiasta tule

Katso yllä olevalta videolta Janen ja Vesan haastattelu työstä ja perheasioista.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy