Kommentti: Väinämöinen! huutaa kaatokänninen Tolkien suomalaisohjaajan Hollywood-draamassa – Dome Karukosken elokuva on komea, sydämellinen ja liikuttava

TV & elokuvat

Kommentti: Väinämöinen! huutaa kaatokänninen Tolkien suomalaisohjaajan Hollywood-draamassa – Dome Karukosken e

”Joukahainen!





Kohtauksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Isona teemana





Karukosken





Pääsin