Lotta Näkyvä passitettiin kotiin Selviytyjistä – julma juoni lävähti kasvoille vasta, kun oli jo liian myöhäistä: ”Luotin vääriin ihmisiin”

TV & elokuvat

Lotta Näkyvä passitettiin kotiin Selviytyjistä – julma juoni lävähti kasvoille vasta, kun oli jo liian myöhäis

Rankka

https://www.is.fi/haku/?query=marko+asell

https://www.is.fi/haku/?query=miska+haakana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voit katso yllä olevalta videolta Lotan tunnelmia heti putoamisen jälkeen.

Lotan





Kaiken





Eniten

Kim





Melkein