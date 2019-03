Kommentti: Netti-tv-palveluista on vaikea löytää mitään hyvää katsottavaa – Onko Sydämen asialla sinunkin turvasarjasi?

TV & elokuvat

Kommentti: Netti-tv-palveluista on vaikea löytää mitään hyvää katsottavaa – Onko Sydämen asialla sinunkin turv

Sarjoissa on paljon tyhjäkäyntiä

Turvasarja pelastaa illan









Netti-tv:stä on joskus vaikea löytää mitään katsottavaa.Hetkinen! Miten tämä on mahdollista?Siellähän niitä riittää, sarjoja, elokuvia, dokumentteja…Tästä huolimatta helmet ovat harvassa.Jokainen suoratoistopalvelu tuntuu epätoivoisesti etsivän ja toteuttavan sitä suurinta ja kauneinta alkuperäissarjaa, joka saisi kuluttajan maksamaan kuukausittaisen maksun.HBO:lla on Game of Thronesinsa ja Netflixillä The Crowninsa. Ne on tuotettu niin isolla rahalla, niin laadukkaasti ja ajan kanssa, että sen jälkeen jokin pienempi sarja näyttääkin lattealta.Sarjojen hyöky ja elokuvien kavalkadi myös turruttaa. Kaikki alkaa vaikuttaa samalta, eikä mikään nouse ylitse muiden.Varsinkin komediat ja toimintaelokuvat tuntuvat toistavan samaa kaavaa vuodesta toiseen, oli pääosassa sitten nainen tai mies. Supersankareitakin on nykyään kymmeniä, valitse siitä sitten.Kun aika ei ole enää rajattu prime timeen ja tiettyyn ohjelmapaikkaan, ovat netti-tv:n dokumentit tuntikausien sarjoja, joissa on paljon tyhjäkäyntiä. Draamasarjoja voidaan myös venyttää vaikka kuinka hitaiksi ja pitkäveteisiksi, kun kestoa ei ole määritelty samalla tavalla kuin perinteisen tv:n aikana.Ohjelmatulvaan kyllästyneen tekee mieli silloin tällöin palata omaan turvasarjaan, joka esimerkiksi teinityttärelläni on Frendit (Netflix), ja itselläni Sopranos (HBO Nordic).Nämähän ovat jo lineaarisesta televisiosta tuttuja, eikä niiden budjetti ole ollut sitä, mitä GOT tai The Crown vaativat syntyäkseen. Silti ne ovat hyvin tehtyjä.Ja yksi turvasarja on ylitse muiden: Yle Areenassa esitettävä Sydämen asialla! Se pyörii myös TV1-kanavalla arkisin klo 10.00, mutta kaikki eivät ehdi sitä sieltä silloin katsella.Onneksi Areenasta voi nauttia Sydämen asialla -jaksoja yhden toisensa perään.