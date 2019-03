Temptation Islandin ensimmäinen iltanuotio päättyy lohduttomaan itkuun – Meijun silmien eteen lävähtää video hänen miehestään ja alastomasta naisesta

TV & elokuvat

Temptation Islandin ensimmäinen iltanuotio päättyy lohduttomaan itkuun – Meijun silmien eteen lävähtää video h

Ensimmäiset juhlat Temptation Islandilla on juhlittu ja varatuilla naisill ja miehillä on edessään ensimmäinen iltanuotio. Kokemuksesta kuoriutuu haastava etenkin Meijulle https://www.is.fi/haku/?query=meijulle ja Tialle https://www.is.fi/haku/?query=tialle . Molempien miehet tuntuivat unohtaneen puolisonsa heti ensimmäisissä bileissä: iltaan on mahtunut niin imuttelua kuin Iiron https://www.is.fi/haku/?query=iiron tyttöystävä Meiju joutuu todistamaan, kuinka Iiro on viettänyt iltaa liimaantuneena sinkku- Janinan https://www.is.fi/haku/?query=janinan kylkeen. Mies pitää naista kainalossaan ja lepertelee tälle varsin romanttisesti.– Oothan sä nyt ihan huikee! Jos tilanne olisi eri, niin täähän ois ihan niinku... eri, Iiro suitsuttaa Janinalle.Videon lopussa nähdään, kuinka Janina on alasti hotellihuoneessa Iiron kanssa.Meiju riisuu kuulokkeet totisena.– Aika vakavaksi veti ilmeen. Mikä fiilis jäi, ohjelman juontaja Sami Kuronen https://www.is.fi/haku/?query=sami+kuronen kysyy.– No ei ihan hirveen hyvä, nainen vastaa.– Mitä sä luulet, mikä ois Iiron selitys siihen, että mitä tossa tapahtuu, Kuronen jatkaa.– Varmaan sanois, että se on ihan normaalia, Meiju vastaa ja alkaa itkeä.Kuronen kysyy, olisiko Meiju uskonut Iirosta moista, ja Meiju pudistaa vain päätään. Vieressä istuvat Jenina https://www.is.fi/haku/?query=jenina ja Tia laittavat käden Meijun olkapäälle.– Mitä sä sanoisit Iirolle nyt, jos voisit jotain sanoa? Kuronen kysyy.– Ei mulla ole sille mitään sanottavaa, Meiju vastaa.Naisen kasvot ovat ripsivärin juovittavat, kun hän ilmoittaa pää pystyssä, ettei häntä enää kiinnosta, miksi Iiro on toiminut noin julmalla tavalla.