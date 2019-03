Kuinka hyvin pärjäisit The Wall Suomessa? Testaa 12 aidolla kysymyksellä

TV & elokuvat

Kuinka hyvin pärjäisit The Wall Suomi -ohjelmassa? Testaa 12 aidolla kysymyksellä

Tähän minä tiedän vastauksen! Se on... on...

<section><h2><p>Osaatko vastata The Wall Suomi -ohjelman kysymyksiin?</p></h2><p><p>Testaa 12 aidolla kysymyksellä!</p></p></section><section><h2><p>Mikä oli Aku Ankan auton rekisterinumero?</p></h2></section><section><h3><p>Mikä linna on Savonlinnan vaakunassa?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä viljasta valmistetaan grahamjauho?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä tuotteistaan ruotsalainen Emmaljunga-yritys erityisesti tunnetaan?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä seuraavista on tomaattilajike?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä oli Spotifyn kunnelluin kotimainen kappale 2018?</p></h3></section><section><h3><p>Missä Suomen kaupungissa on Päämajamuseo ja Viestikeskus Lokki?</p></h3></section><section><h3><p>Millä nimellä Ho Chi Minhin suurkaupunki tunnettiin Vietnamin sodan aikaan?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä seuraavista elimistä tuhoaa etanolia?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä Yhdysvaltain osavaltio tunnetaan myös lempinimellä "Old Line State"?</p></h3></section><section><h3><p>Kenen luksuskenkävalmistajan kenkiä Carrie erityisesti rakasti draamasarjassa Sinkkuelämää?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä eläintä vanhassa kirjasuomessa kutsuttiin jalopeuraksi?</p></h3></section><section><h2><p>Mahtavaa! Sait kaikki oikein</p></h2></section><section><h3><p>Huippua! Sait todella monta oikein</p></h3></section><section><h3><p>Hyvä! Sait aika monta ihan oikein</p></h3></section><section><h3><p>Noooooh... Otapa uusi yritys</p></h3></section>