Maria Ylipää opetteli sidontaa rajua rooliaan varten: intiimit kohtaukset olivat nautinnollisia – ”Eroottinen kokemus”

housuasuun pukeutunut Maria Ylipää https://www.is.fi/haku/?query=maria+ylipaa uhkuu positiivista energiaa kertoessaan tähänastisen uransa tärkeimmästä elokuvaroolista. Sofi Oksasen https://www.is.fi/haku/?query=sofi+oksasen romaaniin pohjautuvassa Baby Janessa hän esittää voimakastahtoista, lesbosuhteessa elävää ja eroottisia sidontaleikkejä harrastavaa Pikiä, joka kovan ulkokuorensa alla kärsii vaikeista mielenterveysongelmista.– En ole aiemmin päässyt esittämään leffapuolella näin kiinnostavaa, haastavaa ja moniulotteista roolia, Ylipää hehkuttaa.– Oli inspiroivaa päästä tekemään fyysisesti erilainen hahmo, johon mielenterveysongelmat, päihderiippuvuus ja psyykkinen vallankäyttö tuovat lisäsärmää.Näyttämöllä ja erityisesti musiikkiteatterin puolella mainetta niittänyt Ylipää on esiintynyt valkokankaalla harvakseltaan.– Nuorempana en tehnyt tv- enkä elokuvarooleja, koska tarjotut roolit eivät yksinkertaisesti kiinnostaneet minua, Ylipää paukauttaa.– Teatteripuolella pääsin onneksi kehittämään kykyjäni. Toivon, että myös nuorille naisille kirjoitettaisiin enemmän elämänmakuisia, ristiriitaisia ja samastuttavia rooleja, jollaisia olen alkanut vasta nyt saada.Ylipään suosikkirooli kameran edessä on juuri toiselle kaudelleen MTV3:ssa startannut rikossarja Aallonmurtaja, jossa hän esittää kotkalaista perheenäitiä ja ammattirikollista.– Minusta on ihanaa näytellä roolia, johon liittyy iso ristiriita, Ylipää hyrisee.Pikin rooliin Ylipää valmistautui sekä lukemalla että punttisalilla rehkien.– Entisenä tanssijana olen tottunut fyysiseen treeniin. Pikin roolia varten halusin kasvattaa etenkin käsivarsieni ja hartioitteni lihaksia. Toisaalta perehdyin paniikkihäiriöön, masennukseen ja päihdeongelmiin kirjallisuuden kautta.Yllättävin kokemus oli kuitenkin perehtyminen shibariin eli japanilaiseen eroottiseen sidontaan. Elokuvassa seksileikkeihin valmistautuva Piki sitoo useasti Roosa Söderholmin https://www.is.fi/haku/?query=roosa+soderholmin esittämän rakastettunsa. Roolejaan varten Ylipää ja Söderholm opiskelivat sidontaa shibari-kouluttajan johdolla.– Shibari oli minulle ihan uusi juttu. En tiennyt, kuinka ihana, sensuelli ja eroottinen kokemus se voi olla, Ylipää tunnustaa.nuoren ja näyttelijänä vähemmän kokeneen Söderholmin kanssa sujui mutkattomasti – myös elokuvan eroottisissa kohtauksissa.– Elokuvan intiimit kohtaukset rinnastuvat mielessäni tanssiin. Tärkeintä niissä on luottamus ja kontakti vastanäyttelijään. Ennen kuvauksia kävimme Roosan kanssa kaikki kohtaukset yhdessä läpi ja harjoittelimme niiden koreografiat. Itse kuvaukset olivat pelkkää nautintoa, Ylipää kertoo.Vaikka Piki on roolihahmona varsin poikkeuksellinen, Ylipää löytää hänestä myös jotain itsestään.– Minussakin on annos maskuliinisuutta ja tykkään leikkiä pukeutumisessani sukupuolirooleilla. Ihmisen seksuaalisuus ei ole niin mustavalkoista kuin meille tuputetaan. Haluan näyttää omalla esimerkilläni, että ihminen voi olla monia eri asioita.moninaisuutta Ylipää on elämässään todella toteuttanut. Teininä hän harrasti useita eri tanssilajeja jazzista balettiin – opiskellen lisäksi viulun- ja pianonsoittoa. 19-vuotiaana hän pyrki ja pääsi ensiyrittämällä sekä Sibelius-Akatemiaan että Teatterikorkeakouluun. Niistä hän valitsi jälkimmäisen.Valmistuttuaan Ylipää on luonut uraa laulajana, muusikkona ja näyttelijänä. Parhaiten hänet tunnetaan upeista rooleistaan musiikkiteatterissa. Parhaillaan hän on esillä Baby Janen lisäksi Helsingin Svenska Teaternin Chess-musikaalissa, MTV3:n Aallonmurtaja-sarjassa sekä Maija Poppasen paluu -elokuvan suomenkielisessä versiossa, jossa hän toimii Poppasen äänenä.Ensi kesänä monilahjakasta taiteilijaa työllistävät ainakin uuden elokuvan kuvaukset sekä useat konsertit niin oman bändin kanssa kuin vierailevana solistina.

