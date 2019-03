Game of Thronesin traileri vihdoinkin julki – tältä näyttää sarjan äärimmäisen odotettu viimeinen tuotantokausi

TV & elokuvat

Game of Thronesin traileri vihdoinkin julki – tältä näyttää sarjan äärimmäisen odotettu viimeinen tuotantokaus

HBO on antanut alkuvuodesta Game of Thronesin faneille pieniä murusia tulevasta, suosikkisarjan viimeisestä kaudesta, joka alkaa 15.4.On nähty vilaus Talvivaaraan (Winterfell) saapuvista tahrattomista ja lohikäärmeistä, on käyty Aryan, Jonin ja Sansan kanssa Talvivaaran hautaholveissa, mutta siinäpä se. Pieniä murusia.Nyt fanien toiveisiin on vastattu isolla kädellä, kun ensimmäinen varsinainen traileri putkahti julki.Ja siinäpä riittää ihmettelemistä.Suurimman huomion saa Arya Stark, joka pakenee jotain. Hän kertoo nähneensä kuoleman, jolla on monet kasvot. Arya ei kuitenkaan pelkää valkoisia kulkijoita, koska trailerilla hän pitelee kädessään lohikäärmelasia ja vakuuttaa haluavansa nähdä myös tämän kuoleman, jolla hän viittaa selvästi Yön kuninkaan armeijaan.Aryasta traileri siirtyy laivastoon, jota johtaa Jaime Lannister. Cersein Kuninkaansatamaan jättänyt Jaime lupasi taistella elävien puolesta ja trailerilla hän ilmoittaa pitävänsä antamansa vakuutuksen.Kaikki keskeiset hahmot vilahtavat trailerissa, myös Tormund joka näytti jäävän seiskakaudella kuolleiden armeijan jalkoihin muurilla.