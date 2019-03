Tiesitkö? Leonardo DiCaprio sai potkut ensimmäisestä roolistaan rettelöinnin vuoksi – myöhemmin Robert De Niro bongasi nuoren lahjakkuuden

TV & elokuvat

Tiesitkö? Leonardo DiCaprio sai potkut ensimmäisestä roolistaan rettelöinnin vuoksi – myöhemmin Robert De Niro

Näyttelijälegenda





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käännekohta





Kun juontaja sanoi, että on satuhetki, huusin kurkku suorana, että jeee! Sain potkut. Taisin ansaita ne.

Saippuasarjassakin





1990-luvulla