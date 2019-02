Huutokauppakeisarin apumies Markku oli jo lapsena omalaatuinen niksinikkari: ”Takamus jumissa kaivinkoneen hytissä”

TV & elokuvat

Huutokauppakeisarin apumies Markku oli jo lapsena omalaatuinen niksinikkari: ”Takamus jumissa kaivinkoneen hyt

Muistan, kun rakensin isän laudanpätkistä ja lastenrattaiden pyöristä kaivinkoneen ihan itse.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy