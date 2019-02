TV & elokuvat

Game of Thronesin uusin ”tiiseri” julki – lohikäärmeet saapuvat Talvivaaraan

GoT

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HBO lyö jälleen löylyä Game of Thronesin viimeistä kautta odottavien fanien kiukaille.Kanava julkaisi uuden trailerin, jossa esitellään tulevia ohjelmia. Seassa on myös pieni välähdys valtaistuinpelistä.Jo aiemmin on julkaistu traileri, jossa Daenerys Targaryen saapuu Talvivaaraan.Uudessa trailerissa nähdään, kuinka Targaryenin armeija marssii pohjoiseen auttaakseen taistelussa Yön kuningasta ja valkoisia kulkijoita vastaan.Tahrattomien marssiessa yksi lohikäärmeistä, Drogon, lentää joukkojen yllä.Arya Stark nostaa katseensa ylös ja hän vaikuttaa erittäin innostuneelta nähtyään legendaarisen eläimen ensimmäistä kertaa, toisin kuin muut Talvivaaran asukkaat, jotka näyttävät kauhistuneilta.Katso tiiseri kohdasta 0:48 alkaen.